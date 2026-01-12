Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дорогах Иркутской области за неделю погибли шесть человек

12 пострадавших детей доставили в больницы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За неделю в Иркутской области произошло 30 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли шесть человек, еще 45 получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 12 детей доставили в больницы.

— Основными причинами семи аварий стали нарушения скоростного режима. Еще в шести случаях водители не соблюдали правила маневрирования и расположения на дороге. Два ДТП произошли из-за игнорирования правил проезда пешеходных переходов, — уточнили в пресс-службе полиции.

Зафиксировано два автопроисшествия с пьяными водителями. Еще четыре человека сели за руль без прав, а шесть водителей не имели полисов ОСАГО. В двух случаях автомобилисты скрылись с места аварии.