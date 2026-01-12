На дорогах Иркутской области за неделю погибли шесть человек

За неделю в Иркутской области произошло 30 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли шесть человек, еще 45 получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 12 детей доставили в больницы.
— Основными причинами семи аварий стали нарушения скоростного режима. Еще в шести случаях водители не соблюдали правила маневрирования и расположения на дороге. Два ДТП произошли из-за игнорирования правил проезда пешеходных переходов, — уточнили в пресс-службе полиции.
Зафиксировано два автопроисшествия с пьяными водителями. Еще четыре человека сели за руль без прав, а шесть водителей не имели полисов ОСАГО. В двух случаях автомобилисты скрылись с места аварии.