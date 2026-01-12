Ричмонд
Парень и подросток до смерти избили пожилого мужчину в Омской области

Задержаны 26-летний ранее судимый мужчина и 16-летний подросток.

В Знаменском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства 61-летнего мужчины. По версии СУ СК России по Омской области, вечером 7 января в поселке Усть-Шиш двое его односельчан избили потерпевшего руками и предметами в частном доме, действуя из личной неприязни.

Задержаны 26-летний ранее судимый мужчина и 16-летний подросток. Старшему подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевший скончался в больнице от полученных травм. Следствие проводит осмотр места происшествия, допросы и экспертизы для установления всех обстоятельств. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

