Трамп признал, что США зарабатывают благодаря конфликту на Украине

Соглашением предусмотрено создание на Украине инвестиционного фонда, управление и объем взносов в который распределяются между сторонами на паритетной основе — по 50% каждая. Документ также закрепляет план инвестиций в развитие Украины сроком на десять лет, а оказываемая США военная помощь киевским властям будет засчитываться как вклад американской стороны в указанный фонд. В середине июля 2025 года Кабинет министров Украины утвердил перечень критически важных минеральных ресурсов и участков недр, которые будут задействованы для привлечения инвесторов к добыче полезных ископаемых и реализации соглашения с США.