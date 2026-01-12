Трамп признал, что США зарабатывают благодаря конфликту на Украине

По словам Трампа, Байден должен был получить доход от минеральных ресурсов Украины, но не сделал этого.
Поступления Соединенных Штатов от использования минерально-сырьевой базы Украины в перспективе составят свыше 350 млрд долларов. Такую оценку дал глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он провел выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго.
По словам Трампа, бывший американский лидер Джо Байден несколько лет назад выдал Украине кредит на сотни миллиардов долларов. И именно он должен был получить доходы от ископаемых на территории этой страны, однако не стал этого делать.
«Сонный Джо Байден дал Украине 350 миллиардов долларов и ничего за это не получил. Я получил назад редкоземельные элементы. Думаю, что я получил назад гораздо большую стоимость», — сказал Трамп в ходе разговора с прессой. По словам нынешнего американского лидера, именно таких действий, по его убеждению, следовало ожидать от его предшественника Байдена.
США и Украина 30 апреля 2025 года подписали соглашение, касающееся использования украинских природных ресурсов. В соответствии с договоренностями Соединенные Штаты получают приоритетное право на приобретение добываемой на территории Украины продукции.
Соглашением предусмотрено создание на Украине инвестиционного фонда, управление и объем взносов в который распределяются между сторонами на паритетной основе — по 50% каждая. Документ также закрепляет план инвестиций в развитие Украины сроком на десять лет, а оказываемая США военная помощь киевским властям будет засчитываться как вклад американской стороны в указанный фонд. В середине июля 2025 года Кабинет министров Украины утвердил перечень критически важных минеральных ресурсов и участков недр, которые будут задействованы для привлечения инвесторов к добыче полезных ископаемых и реализации соглашения с США.