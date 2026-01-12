В России посоветовали Трампу не слушать речи европейских политиков

Ранее Трамп заявил, что в случае, если Вашингтону не удастся получить Гренландию, этим могут заняться Китай или Россия. Такое заявление он сделал в разговоре с журналистами на борту президентского самолета по пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где провел выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго, в Вашингтон. Американский лидер подчеркнул, что не допустит этого.