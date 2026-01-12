В России посоветовали Трампу не слушать речи европейских политиков

По словам Клишаса, Трамп знает, что речи европейских политиков не стоит слушать.
Высказывания европейских политиков могут сформировать у главы Белого дома Дональда Трампа впечатление, будто Россия в ближайшее время «возьмет» всю Европу. Такое мнение выразил председатель комитета СФ по госстроительству, сенатор Андрей Клишас.
«Если Трамп послушает речи европейских политиков (он знает, что их слушать не надо), то легко придет к выводу, что русские вот-вот должны захватить всю Европу и лучше “взять” ее США», — написал сенатор в личном telegram-канале. Таким образом он ответил на недавнее заявление американского лидера о том, что РФ может якобы захватить Гренландию.
Ранее Трамп заявил, что в случае, если Вашингтону не удастся получить Гренландию, этим могут заняться Китай или Россия. Такое заявление он сделал в разговоре с журналистами на борту президентского самолета по пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где провел выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго, в Вашингтон. Американский лидер подчеркнул, что не допустит этого.