Украинец сделал девушке предложение с кольцом от гранаты и получил три года тюрьмы

Инцидент произошёл в июле 2025 года. 34-летний мужчина достал из тумбочки боевую гранату, передал её своей избраннице и выдернул предохранительное кольцо. Женщина не смогла удержать опасный предмет — граната упала на пол и взорвалась, что мгновенно превратило «романтический жест» в чрезвычайную ситуацию.
На суде украинец заявил, что хотел сделать оригинальное и запоминающееся предложение. Он полностью признал вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием, однако суд счёл, что подобные действия представляют серьёзную угрозу для окружающих. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.
Ранее Life.ru писал о трагедии в Подольске, где мужчина погиб при взрыве гранаты возле жилого дома. Он сам выдернул чеку боеприпаса, предположительно пытаясь привлечь внимание жены, с которой хотел поговорить. На месте происшествия полиция обнаружила ещё одну гранату.
