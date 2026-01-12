Ричмонд
Украинец сделал девушке предложение с кольцом от гранаты и получил три года тюрьмы

Житель Хмельницкого решил сделать своей невесте необычное предложение руки и сердца, выбрав в качестве «кольца» чеку от боевой гранаты, но вместо свадьбы оказался за решёткой. Суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы за незаконное обращение с взрывоопасным вооружением, сообщила украинская Судебно-юридическая газета.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл в июле 2025 года. 34-летний мужчина достал из тумбочки боевую гранату, передал её своей избраннице и выдернул предохранительное кольцо. Женщина не смогла удержать опасный предмет — граната упала на пол и взорвалась, что мгновенно превратило «романтический жест» в чрезвычайную ситуацию.

На суде украинец заявил, что хотел сделать оригинальное и запоминающееся предложение. Он полностью признал вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием, однако суд счёл, что подобные действия представляют серьёзную угрозу для окружающих. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Ранее Life.ru писал о трагедии в Подольске, где мужчина погиб при взрыве гранаты возле жилого дома. Он сам выдернул чеку боеприпаса, предположительно пытаясь привлечь внимание жены, с которой хотел поговорить. На месте происшествия полиция обнаружила ещё одну гранату.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.