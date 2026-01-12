Украинец сделал девушке предложение с кольцом от гранаты и получил три года тюрьмы

Инцидент произошёл в июле 2025 года. 34-летний мужчина достал из тумбочки боевую гранату, передал её своей избраннице и выдернул предохранительное кольцо. Женщина не смогла удержать опасный предмет — граната упала на пол и взорвалась, что мгновенно превратило «романтический жест» в чрезвычайную ситуацию.