Девять человек в критическом состоянии попали в больницу Находки в праздники

Праздничные застолья в первые дни нового года для многих жителей Находки и окрестностей закончились не на кухне, а в больничной палате. В период новогодних каникул только в приемное отделение городской больницы обратилось 738 человек, из которых почти 300 потребовалась срочная госпитализация. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".