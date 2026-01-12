Девять человек в критическом состоянии попали в больницу Находки в праздники

Праздничные застолья в первые дни нового года для многих жителей Находки и окрестностей закончились не на кухне, а в больничной палате. В период новогодних каникул только в приемное отделение городской больницы обратилось 738 человек, из которых почти 300 потребовалась срочная госпитализация. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Главными причинами экстренных обращений стали так называемые «сосудистые катастрофы» — инфаркты и инсульты, спровоцированные чрезмерным возлиянием и жирной пищей. На втором месте — различные травмы, включая тяжелые переломы и черепно-мозговые травмы. Также медики зафиксировали всплеск хирургических патологий, таких как панкреатиты, приступы холецистита и желудочные кровотечения.
Особую тревогу у врачей вызвали девять пациентов, чье состояние было признано критическим. Их сразу же направили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Врачи в очередной раз призывают горожан соблюдать умеренность во время праздников, беречь здоровье и помнить, что алкоголь и переедание — главные враги сердечно-сосудистой системы и пищеварения.