КНДР использовала опыт, полученный в зоне СВО, против Южной Кореи

КНДР сбила южнокорейский дрон, используя опыт, полученный в ходе СВО.
Северокорейские военные, использовав опыт, полученный в зоне СВО, в кратчайшие сроки обнаружили разведывательный беспилотник, запущенный с территории Южной Кореи. Об этом рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Ранее представитель Генштаба Корейской народной армии КНДР заявил, что Южная Корея якобы дважды нарушила воздушное пространство страны с помощью БПЛА 4 января текущего года и 27 сентября прошлого года. По его словам, Сеул должен быть готов понести ответственность за эти действия. Минобороны Республики Корея опровергло данные утверждения, подчеркнув, что в указанные дни южнокорейская сторона не осуществляла полеты дронов.
«Военные КНДР, принимавшие участие в освобождении Курской области, обучились противодействовать беспилотникам», — сказал Кондратьев. Его слова приводит aif.ru. По словам эксперта, силы КНДР вывели БПЛА из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее КНДР обвинила Южную Корею в запуске беспилотников и в повторении «безумств», которые, по утверждению Пхеньяна, демонстрирует Украина. Соответствующее заявление распространил Генеральный штаб северокорейских вооруженных сил, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Там отметили, что инцидент с дронами вновь подтвердил, как утверждается, «очевидную и неизменную» враждебность Сеула. Там также заявили, что в случае агрессии против КНДР южнокорейская сторона станет «объектом непременного уничтожения».