Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что поезд из Украины застрял на польской границе из-за сигарет

Более 400 пассажиров поезда, следовавшего из Днепропетровска в польский Холм, на девять часов застряли на пограничном пункте.

Более 400 пассажиров поезда, следовавшего из Днепропетровска в польский Холм, на девять часов застряли на пограничном пункте. Причиной задержки стала попытка незаконного провоза табачной продукции.

Как сообщает местный телеграм-канал, инцидент произошел при прохождении пограничного контроля на украинско-польской границе. В ходе проверки в вентиляционных отверстиях поезда были обнаружены около 150 блоков сигарет, предназначенных для контрабанды.

По предварительным данным, к незаконной перевозке был причастен проводник. После выявления нарушения от работы были отстранены как он, так и начальник поезда. В результате более семи пассажирских вагонов оказались фактически заблокированы на границе.

Очевидцы сообщают, что состав простоял без движения около девяти часов. Пассажиры пытались получить разъяснения через горячую линию и официальные каналы «Украинской железной дороги», однако ответа не последовало. Люди были вынуждены ждать завершения разбирательств на пограничном пункте.

На фоне произошедшего внимание привлек и другой эпизод, связанный с незаконным перемещением через границу. Ранее в Молдавии правоохранительные органы задержали четырех человек по делу о контрабанде оружия с Украины. Среди задержанных оказался предполагаемый организатор схемы. По данным прокуратуры, фигуранты пытались вывезти восемь единиц боеприпасов и 18 комплектующих для их сборки.

Читайте также: Выяснилось, как ученые выявили два резких этапа старения организма.