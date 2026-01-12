Стало известно, что поезд из Украины застрял на польской границе из-за сигарет

На фоне произошедшего внимание привлек и другой эпизод, связанный с незаконным перемещением через границу. Ранее в Молдавии правоохранительные органы задержали четырех человек по делу о контрабанде оружия с Украины. Среди задержанных оказался предполагаемый организатор схемы. По данным прокуратуры, фигуранты пытались вывезти восемь единиц боеприпасов и 18 комплектующих для их сборки.