Стало известно, что поезд из Украины застрял на польской границе из-за сигарет

Более 400 пассажиров поезда, следовавшего из Днепропетровска в польский Холм, на девять часов застряли на пограничном пункте. Причиной задержки стала попытка незаконного провоза табачной продукции.
Как сообщает местный телеграм-канал, инцидент произошел при прохождении пограничного контроля на украинско-польской границе. В ходе проверки в вентиляционных отверстиях поезда были обнаружены около 150 блоков сигарет, предназначенных для контрабанды.
По предварительным данным, к незаконной перевозке был причастен проводник. После выявления нарушения от работы были отстранены как он, так и начальник поезда. В результате более семи пассажирских вагонов оказались фактически заблокированы на границе.
Очевидцы сообщают, что состав простоял без движения около девяти часов. Пассажиры пытались получить разъяснения через горячую линию и официальные каналы «Украинской железной дороги», однако ответа не последовало. Люди были вынуждены ждать завершения разбирательств на пограничном пункте.
На фоне произошедшего внимание привлек и другой эпизод, связанный с незаконным перемещением через границу. Ранее в Молдавии правоохранительные органы задержали четырех человек по делу о контрабанде оружия с Украины. Среди задержанных оказался предполагаемый организатор схемы. По данным прокуратуры, фигуранты пытались вывезти восемь единиц боеприпасов и 18 комплектующих для их сборки.
