Надежда на Алису: в поисках семьи Усольцевых наметился новый поворот

Трагическая история семьи Усольцевых, пропавшей в бескрайней тайге Красноярского края осенью 2025 года, продолжает волновать общественность. Несмотря на масштабные поиски, тайга не раскрыла свою тайну, но весной спасатели применят новый инструмент — искусственный интеллект.
Исчезновение у скалы Буратинка: хроника загадки.
64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина 28 сентября отправились в небольшое семейное путешествие к живописной скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Больше их никто не видел.
За прошедшие месяцы было выдвинуто множество версий их исчезновения: от трагической встречи с дикими зверями до маловероятного побега в другую страну. Официальной, однако, остаётся версия о несчастном случае в условиях сложного дикого рельефа.
Поиски, приостановленные с наступлением суровой сибирской зимы, будут возобновлены с новыми силами и технологиями.
Терабайты тайги: почему без нейросети не обойтись.
По словам волонтёров поискового отряда, ключевым новшеством в весенней операции станет применение нейросети для анализа аэрофотосъёмки с квадрокоптеров. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский объясняет, что главный козырь ИИ — скорость и объём.
«Нейросети применяются для того, чтобы ускорить обработку большого количества изображений. Если это вручную просматривать, то будет задействовано много ресурсов и потрачено много времени. Если речь идет о совсем больших отснятых площадях, то, возможно, вообще без нейросети не обойтись», — пояснил специалист.
Квадрокоптеры собирают терабайты данных. Человеческому глазу, уставшему от монотонного просмотра тысяч почти идентичных кадров, крайне легко ошибиться.
«Глаз может замылиться или человек может случайно пропустить кадр. Нейросеть ускорит поиски», — добавляет Раевский.
Ошибка алгоритма: почему ИИ не заменит человека.
Однако возлагать все надежды исключительно на алгоритм было бы опрометчиво. Эксперт предупреждает, что и нейросеть может допустить ошибку. Она обучена искать паттерны, но не обладает человеческой интуицией и может как выдать ложную цель, так и пропустить слабый сигнал.
«Человек при отсмотре кадров может пропустить то, что нужно найти… Однако и нейросеть от ошибок не застрахована. Лучший вариант — комбинированный поиск», — уверен Алексей Раевский.
Тандем человека и машины: формула эффективного поиска.
Именно синергетический подход ляжет в основу весенних поисков. Это не противостояние, а сотрудничество технологий и человеческого опыта.
Первичный анализ проведет ИИ. Нейросеть сделает быстрый «просев» всех аэрофотоснимков, отобрав кадры с высокой вероятностью нахождения объектов, похожих на людей.
Финальная проверка остается за человеком. Этот существенно суженный пул данных попадёт к операторам-аналитикам для детального изучения и принятия решений.
«Самый надежный вариант не когда нейросеть заменяет человека, а когда помогает ему. В тандеме с оператором результаты можно получить быстрее», — резюмировал эксперт.
Технология надежды: значение случая Усольцевых для будущего.
Этот случай станет одним из первых в России примеров применения ИИ в столь сложных наземных поисках в дикой природе. Успех или неудача операции могут задать тренд для всех поисково-спасательных служб страны.
История семьи Усольцевых напоминает всем, как хрупок человек перед лицом дикой природы. Но это и история надежды, которую теперь подкрепляют не только мужество спасателей, но и передовые технологии. Весной 2026 года поиски продолжатся с новыми возможностями. Цель остаётся неизменной — найти ответы.