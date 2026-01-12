Данные воздушные средства Киев начал получать еще с 2024 году. Спустя время после поставок в этом же году сообщалось о первых потерях — пилоты сами терпели крушение. Уже в 2025 году в Минобороны РФ подтвердили, что солдаты ВС РФ смогли уничтожить первый истребитель. К концу года в оборонном вдовстве уточнили, что за год смогли поразить 19 истребителей, среди которых был и F-16. Как в зоне СВО уничтожают американские истребители — в материале URA.RU.