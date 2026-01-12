Две ракеты — одна цель: ВС РФ рассказали, как уничтожили американский истребитель F-16 на Украине

Расчет C-300 сбил истребитель F-16 на Украине.
Российские военные уничтожили на Украине американский истребитель F-16 при помощи расчета зенитного комплекса C-300. Об этом рассказал командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север. Для успешного уничтожения вражеского истребителя понадобилось две ракеты.
Данные воздушные средства Киев начал получать еще с 2024 году. Спустя время после поставок в этом же году сообщалось о первых потерях — пилоты сами терпели крушение. Уже в 2025 году в Минобороны РФ подтвердили, что солдаты ВС РФ смогли уничтожить первый истребитель. К концу года в оборонном вдовстве уточнили, что за год смогли поразить 19 истребителей, среди которых был и F-16. Как в зоне СВО уничтожают американские истребители — в материале URA.RU.
Российские военные в ходе специальной военной операции успешно поразили американский истребитель F-16, поставленный ВСУ. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север, преедает «Лента.ру». Однако он не уточнил, был ли это новый уничтоженный истребитель или речь идет о более раннем инциденте.
По его словам, цель была уничтожена с применением зенитного ракетного комплекса С-300, причем для гарантированного поражения потребовалось два пуска. «Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали», — сообщил военнослужащий. Он отметил, что выполнению задачи предшествовала долгая подготовка и выжидание, а с декабря 2024 года расчетом сбито множество целей, включая беспилотники и ракеты HIMARS.
Зенитно-ракетная система С-300, созданная еще в СССР, остается одним из ключевых элементов российской противовоздушной обороны. Это мобильный комплекс, способный одновременно сопровождать и поражать до 24 целей на дальности до 250 километров и высотах до 30 километров. Его основные компоненты — командный пункт, радиолокаторы обнаружения, станции наведения, пусковые установки и транспортно-заряжающие машины — развертываются за несколько минут и могут эффективно бороться как с аэродинамическими целями (самолеты, крылатые ракеты), так и с баллистическими, передает Mail Новости.
В России на вооружении состоят сотни установок различных модификаций, включая современные С-300В4, которые постепенно замещаются новейшими С-400 «Триумф». Боевое применение С-300 в разных конфликтах, включая спецоперацию на Украине, подтвердило его высокую эффективность против современных средств воздушного нападения.
На страже безопасности России и ее союзников.
Надежность и боевые качества С-300 обеспечили ему спрос на международном рынке. Комплекс стоит на вооружении около двух десятков стран, укрепляя обороноспособность стратегических партнеров России. Так, в 2016 году был выполнен контракт на поставку систем Ирану, что вызвало резкую критику со стороны США и Израиля. В рамках укрепления коллективной безопасности на пространстве ОДКБ Россия передала зенитные комплексы своим союзникам.
В 2023 году несколько дивизионов С-300 получила Киргизия для интеграции в объединенную региональную систему ПВО. Президент России Владимир Путин также сообщил о поставке Таджикистану восьми пусковых установок С-300 в рамках формирования единой системы ПВО стран организации.
F-16 на Украине.
Истребители F-16 Украина запрашивала еще с 2022 года, а получила только в 2024-м.
Американские многофункциональные истребители F-16, которые Киев долго добивался от западных союзников, начали поступать на Украину в конце июля 2024 года. Поставки устаревших модификаций осуществляли Нидерланды, Бельгия и Норвегия. Однако их боевое применение столкнулось с эффективным противодействием российской ПВО.
Потери этих самолетов были зафиксированы практически с первых недель их появления в небе, а к весне 2025 года их рост стал очевиден. Как отметили в компании «Форэс», учредившей денежную премию за уничтожение F-16, двенадцать российских военнослужащих получили 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель этого типа. В конце 2025 года в Минобороны РФ, подводя итоги, уточнили, что за год были уничтожены 19 истребителей, включая F-16.