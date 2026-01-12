На трассе в Омском районе полыхал автомобиль

Утром 11 января в селе Морозовка Омского района при движении загорелась машина. К моменту прибытия пожарных она была полностью охвачена огнем. Об этом рассказали в МЧС.
С открытым пламенем справились к 11:17. Для тушения привлекались 12 спасателей, которые использовали две единицы спецтехники. Повредившееся транспортное средство восстановлению не подлежит. Причину инцидента устанавливают дознаватели Министерства чрезвычайных ситуаций.
Всего за минувшие сутки сотрудники регионального ГУ ведомства дважды выезжали на места возгораний. Кроме того, ликвидировали последствия трех ДТП.
