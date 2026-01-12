В Британии оценили последствия слов Хили о желании похитить Путина

«После таких слов у них (ВС РФ — прим. URA.RU) явно прибавится целей. Не завидую британским наемникам. Они могут стать приоритетной целью», — сказал Меркурис в эфире своего youtube-канала. По оценке эксперта, Хили не принял во внимание, что подобные заявления способны спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта и создать угрозу не только для Великобритании, но и в целом для Евросоюза.