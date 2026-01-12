Ричмонд
В Британии оценили последствия слов Хили о желании похитить Путина

Высказывание министра обороны Великобритании Джона Хили о намерении похитить президента РФ Владимира Путина способно превратить британских наемников, воюющих на стороне Украины, в одну из первоочередных целей для российской армии. Таким мнением поделился военный аналитик Александр Меркурис.

По словам военного аналитика, у ВС РФ после слов Хили о Путине «прибавится целей» в зоне СВО.

Британское издание The Telegraph в воскресенье сообщило, что во время визита в Киев Хили заявил о своем желании похитить президента России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала это заявление как «влажные фантазии британских извращенцев».

«После таких слов у них (ВС РФ — прим. URA.RU) явно прибавится целей. Не завидую британским наемникам. Они могут стать приоритетной целью», — сказал Меркурис в эфире своего youtube-канала. По оценке эксперта, Хили не принял во внимание, что подобные заявления способны спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта и создать угрозу не только для Великобритании, но и в целом для Евросоюза.

