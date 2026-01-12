Жители Хабаровского края остались без горячей воды и отопления в мороз

Аварийная ситуация произошла на коммунальных сетях в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района. После возникли перебои с подачей как холодной, так и горячей воды. Также наблюдаются проблемы с теплоснабжением в жилых домах и социальных учреждениях.