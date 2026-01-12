Жители Хабаровского края остались без горячей воды и отопления в мороз

Жителям Хабаровского края отключили горячую воду и отопление в 30-градусный мороз. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили на телеканале РЕН ТВ.
Аварийная ситуация произошла на коммунальных сетях в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района. После возникли перебои с подачей как холодной, так и горячей воды. Также наблюдаются проблемы с теплоснабжением в жилых домах и социальных учреждениях.
В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные мероприятия. Информацию уже подтвердили в местной прокуратуре, уточнили в публикации.
До этого похожая ситуация произошла в городе Серов Свердловской области — там случилась крупная авария на 1-й котельной. Из-за этого теплоснабжение прекратилось. Отключения коснулись 338 многоэтажных домов, пяти детских садов и двух местных школ.
10 октября горячее водоснабжение и отопление временно также отключили в более чем 260 домах и 20 социальных учреждениях в Химках — причиной стал сбой в работе коммунальной системы.