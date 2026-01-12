Полуторогодовалая девочка попала в реанимацию из-за бульона: все случилось в Башкирии на второй день Нового года

За период январских праздников травмпункты и поликлиники республики приняли более 6,6 тысячи амбулаторных обращений. Наиболее частыми причинами обращений стали типичные для зимнего периода травмы и состояния: ожоги, обморожения и отравления. Почти 500 человек потребовалась госпитализация, из них 45 — с ожогами различной степени тяжести.