Полуторогодовалая девочка попала в реанимацию из-за бульона: все случилось в Башкирии на второй день Нового года

В новогодние каникулы медицинские учреждения Башкирии работали в режиме повышенной готовности. Как сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, праздники стали периодом серьезной нагрузки для отрасли, с которой медики справились достойно.
За период январских праздников травмпункты и поликлиники республики приняли более 6,6 тысячи амбулаторных обращений. Наиболее частыми причинами обращений стали типичные для зимнего периода травмы и состояния: ожоги, обморожения и отравления. Почти 500 человек потребовалась госпитализация, из них 45 — с ожогами различной степени тяжести.
Во время рабочего обхода 2 января в реанимационном отделении находились шесть пациентов, среди которых — полуторагодовалая девочка, получившая ожог горячим бульоном. Сейчас ее состояние стабилизировалось, ребенок переведен в ожоговое отделение, и врачи оценивают его как средней степени тяжести.
Отдельное внимание было уделено случаям обморожения. Амбулаторную помощь получили 21 человек, еще 15 прошли лечение в стационарах.
Айрат Рахматуллин отметил, что команда Минздрава работала все это время. Его заместители и руководители отделов инспектировали больницы, поликлиники и аптеки по всей республике. Сам министр проводил обходы, врачебные приемы и совещания по организации работы служб и лекарственному обеспечению.
В завершение глава ведомства поблагодарил всех медицинских работников, включая врачей, фельдшеров, медсестер и водителей скорой помощи, которые провели праздники на смене, обеспечивая бесперебойную работу системы здравоохранения.
