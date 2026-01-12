В Тазовском районе начинают судить учителей интерната

Квалификация дела — ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). «По данным следствия, в период с марта 2024 года по октябрь 2025 года обвиняемые во время занятий применяли недопустимые методы воспитания в отношении троих малолетних учеников, причиняя им физические страдания», — напомнили в ведомстве.