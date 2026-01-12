Ричмонд
В Тазовском районе начинают судить учителей интерната

В суд Тазовского района Ямала поступило уголовное дело в отношении двух учителей физкультуры, которые били детей в Гыданской школе-интернате. Расследование завершено, сообщили в Следкоме Ямала.

Два учителя физкультуры на Ямале применяли силу к детям.

Квалификация дела — ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). «По данным следствия, в период с марта 2024 года по октябрь 2025 года обвиняемые во время занятий применяли недопустимые методы воспитания в отношении троих малолетних учеников, причиняя им физические страдания», — напомнили в ведомстве.