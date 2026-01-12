Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непотушенная сигарета стала причиной гибели двух жителей Железногорска-Илимского

Семь жильцов многоквартирного дома смогли эвакуироваться самостоятельно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Железногорске-Илимском два человека погибли на пожаре в квартире. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в горящем многоквартирном доме, с первого и второго этажей шел густой черный дым.

— Самостоятельно по лестнице из здания вышли семь жильцов. Еще двоих эвакуировали сотрудники МЧС, — пояснили в ведомстве.

В квартире, где и произошел пожар, обнаружили тела 29-летнего мужчины и 36-летней женщины. Они надышались едкого дыма и не смогли покинуть помещение вовремя. Известно, что огонь загорелся из-за непотушенной сигареты.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в некоторых домах Шелеховского района 13 января частично отключат электричество.