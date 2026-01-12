Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 13 дронов ВСУ над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, четыре дрона ликвидировали над Ростовской областью, по два — над территориями Республики Крым, Республики Адыгея, Курской области и акваторией Черного моря. Кроме того, атаке подверглась Воронежская область — там сбили один украинский БПЛА, уточнили в Telegram-канале ведомства.

11 января в результате атаки беспилотников по Воронежу скончалась молодая женщина. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, она получила ранения при падении обломков дрона и умерла в реанимации.

По данным СМИ, запуски беспилотников ВСУ, которыми ударили по области, могли выполняться из Черниговской области Украины. Количество пострадавших при атаке украинских дронов на Воронеж составило четыре человека.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше