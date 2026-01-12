ПВО ночью уничтожила 13 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Ростовской области, по два БПЛА — над территориями Республики Крым, Республики Адыгея, Курской области, акваторией Черного моря и один БПЛА — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.
