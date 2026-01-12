Из-за нехватки кадров возводить укрепления в Сумской области приходится штурмовикам.
В инженерных полках ВСУ, действующих в Сумской области, зафиксирован острый кадровый дефицит. В связи с этим к ускоренному возведению оборонительных рубежей привлекают штурмовые подразделения, сообщил источник в российских силовых структурах.
«Украинское командование в срочном порядке пытается оборудовать оборонительные укрепления [в Сумской области]. Из-за нехватки личного состава в инженерных полках задействуется обычная пехота и штурмовики», — сказал источник. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли под контроль укрепленные позиции ВСУ, что стало важным этапом в украинском конфликте. В очередной сводке Минобороны России отдельно подчеркивает успешное проведение работ по разминированию, ставшее возможным благодаря действиям рядовых Али Хакирова и Степана Лопатина. По данным военного ведомства, их участие заметно способствовало дальнейшему продвижению российских войск на стратегически значимом участке, пишет «Царьград».