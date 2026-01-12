Копил всю жизнь, а потерял за три дня: акмолинец перевел 12 млн тенге после звонков

Ричмонд
Копил всю жизнь, а потерял за три дня: пенсионер из Степногорска лишился 12 миллионов тенге, отдав их мошенникам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Источник: Nur.kz

В Степногорске расследуется уголовное дело по факту крупного интернет-мошенничества. Жертвой стал 80-летний пенсионер, который, действуя по указанию злоумышленников, снял все свои сбережения и перевел их на счета третьих лиц.

В ходе досудебного расследования установлено, что 3 декабря мужчине поступил телефонный звонок от лиц, представившихся сотрудниками отдела кадров на прежнем месте работы. Звонившие сообщили о якобы участившихся случаях мошенничества в отношении пожилых людей и предупредили о возможных финансовых проверках.

Аферисты сразу выстроили психологическое давление: убедили пенсионера в срочности ситуации и потребовали никому не рассказывать о телефонных разговорах. На протяжении трех дней злоумышленники поддерживали постоянный контакт с потерпевшим, вводя его в заблуждение и полностью контролируя его действия.

В результате мужчина самостоятельно снял со своего депозитного счета 10 млн тенге, а также собрал еще более 2 млн тенге личных сбережений. Все денежные средства он перевел тремя транзакциями на заграничные счета, указанные мошенниками.

Общий ущерб превысил 12 млн тенге. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются лица, причастные к преступлению.