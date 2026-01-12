Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских дронов

По данным ведомства, четыре дрона были сбиты над Ростовской областью. Ещё по два — над Крымом, Адыгеей, Курской областью и над акваторией Чёрного моря. Один беспилотник уничтожили над Воронежской областью.
Ранее российские военные нанесли удары по предприятиям оборонной промышленности Украины и ряду объектов инфраструктуры. Поражение обеспечили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия. Целями стали заводы украинского ВПК, объекты энергетики и транспортные узлы, которые используются для обеспечения нужд ВСУ.
