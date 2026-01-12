В «Эрмитаже» в Петербурге произошло короткое замыкание

По информации МЧС, короткое замыкание произошло в серверном помещении площадью около 30 квадратных метров. К 6:55 возгорание было полностью устранено. Данных о пострадавших на данный момент не поступало, уточнили спасатели. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 5 единиц спецтехники и 24 сотрудника личного состава.