В «Эрмитаже» в Петербурге произошло короткое замыкание

Информации о пострадавших в результате происшествия не зафиксировано, сообщили в МЧС.
В одном из помещений петербургского «Эрмитажа» зафиксировано короткое замыкание. Об этом проинформировало ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
«12 января в 6:19 поступило сообщение о коротком замыкании по адресу: Центральный район, Дворцовая набережная, дом 32», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале министерства.
По информации МЧС, короткое замыкание произошло в серверном помещении площадью около 30 квадратных метров. К 6:55 возгорание было полностью устранено. Данных о пострадавших на данный момент не поступало, уточнили спасатели. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 5 единиц спецтехники и 24 сотрудника личного состава.