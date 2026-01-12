В Хабаровском крае авария оставила посёлок без тепла и воды при −42 градусах

По информации надзорного ведомства, авария произошла 11 января 2025 года. Ремонтно-восстановительные работы уже ведутся, а ход устранения неполадок находится под контролем прокуратуры. Специалисты также оценят действия должностных лиц и местных властей, в том числе по перерасчету за услуги ненадлежащего качества.