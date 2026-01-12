Ричмонд
В Хабаровском крае авария оставила посёлок без тепла и воды при −42 градусах

В посёлке Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края из-за аварии на коммунальных сетях приостановлена подача холодной и горячей воды, а также тепла в дома и социальные учреждения. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Источник: Life.ru

По информации надзорного ведомства, авария произошла 11 января 2025 года. Ремонтно-восстановительные работы уже ведутся, а ход устранения неполадок находится под контролем прокуратуры. Специалисты также оценят действия должностных лиц и местных властей, в том числе по перерасчету за услуги ненадлежащего качества.

Люди живут в условиях экстремального холода: утром температура местами опустилась до минус 42 градусов.

Ранее Life.ru писал, что в Запорожской области из-за обледенения линий электропередачи 47 тысяч абонентов остались без света. Аварийные бригады работают круглосуточно, но перебои осложняют атаки украинских беспилотников.

