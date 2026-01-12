Омич обиделся на владельца банного комплекса и сжег с подельниками его бизнес

В процессе расследования пожара, произошедшего в банном комплексе в Ленинском округе, было установлено, что происшествию причастен 39-летний омич. Он проник на территорию комплекса, облил помещение бензином, поджег и скрылся. В это время 39-летний организатор вместе с 27-летним подельником обеспечивали ему прикрытие и отход. Людей в банном комплексе не было. С места происшествия изъяты две канистры из-под бензина объемом 5 и 10 литров, иные вещественные доказательства. Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в полиции.