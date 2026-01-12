В МЧС сообщили о коротком замыкании в Эрмитаже

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 06:19 12 января.
«В четырёхэтажном здании музея “Государственный Эрмитаж”, на четвёртом этаже, в помещении серверной площадью 30 кв. метров произошло короткое замыкание», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Оперативный МЧС Петербурга».
Уточняется, что его последствия ликвидировали в 06:55. Для этого от МЧС были задействованы 24 человека и пять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, 16 сентября посетителей Эрмитажа эвакуировали после получения анонимного сообщения об угрозе безопасности. После специалисты проверили все залы и служебные помещения. Информация об угрозе не подтвердилась. Такая же эвакуация проводилась в Эрмитаже 9 сентября.