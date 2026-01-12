Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС сообщили о коротком замыкании в Эрмитаже

Последствия короткого замыкания на четвёртом этаже Эрмитажа были ликвидированы в 06:55.

Короткое замыкание произошло в здании музея «Государственный Эрмитаж» в Санкт-Петербурге, сообщило городское управление МЧС России.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 06:19 12 января.

«В четырёхэтажном здании музея “Государственный Эрмитаж”, на четвёртом этаже, в помещении серверной площадью 30 кв. метров произошло короткое замыкание», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Оперативный МЧС Петербурга».

Уточняется, что его последствия ликвидировали в 06:55. Для этого от МЧС были задействованы 24 человека и пять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, 16 сентября посетителей Эрмитажа эвакуировали после получения анонимного сообщения об угрозе безопасности. После специалисты проверили все залы и служебные помещения. Информация об угрозе не подтвердилась. Такая же эвакуация проводилась в Эрмитаже 9 сентября.