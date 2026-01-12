Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Короткое замыкание произошло в Эрмитаже утром 12 января

В главном музее Северной столицы случилось внезапное ЧП.

Источник: Комсомольская правда

В начале седьмого часа утра 12 января в Эрмитаже произошло короткое замыкание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

— Короткое замыкание зафиксировали в четырехэтажном здании, а именно в помещении, расположенном на четвертом этаже серверной площадью 30 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.

Внезапное происшествие ликвидировали в 06:55. Информация о пострадавших не поступала. На вызов приезжали 24 спасателя, они привлекли порядка пяти спецмашин.

Инцидент не повлиял на работу главного музея. А это значит, что жители и гости Северной столицы смогут оценить его экспозиции, в том числе отреставрированную картину «Жертвоприношение Авраама» — шедевр голландского художника Рембрандта, написанный им в 1635 году, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».

Напомним, «Жертвоприношение Авраама» можно увидеть в составе выставки до 26 января по входному билету в Главный музейный комплекс. После этого полотно вернут в Зал Рембрандта в Новом Эрмитаже.