Короткое замыкание произошло в Эрмитаже утром 12 января

— Короткое замыкание зафиксировали в четырехэтажном здании, а именно в помещении, расположенном на четвертом этаже серверной площадью 30 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.
Внезапное происшествие ликвидировали в 06:55. Информация о пострадавших не поступала. На вызов приезжали 24 спасателя, они привлекли порядка пяти спецмашин.
Инцидент не повлиял на работу главного музея. А это значит, что жители и гости Северной столицы смогут оценить его экспозиции, в том числе отреставрированную картину «Жертвоприношение Авраама» — шедевр голландского художника Рембрандта, написанный им в 1635 году, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».
Напомним, «Жертвоприношение Авраама» можно увидеть в составе выставки до 26 января по входному билету в Главный музейный комплекс. После этого полотно вернут в Зал Рембрандта в Новом Эрмитаже.