Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали у Курил

У Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в 12:52 по сахалинскому времени (04:52 мск).

Источник: Life.ru

Эпицентр находился под морским дном примерно в 214 километрах к северу от села Рейдово на острове Итуруп. Очаг залегал на глубине около 423 километров.

На Камчатке тоже продолжаются афтершоки: за последние сутки специалисты зарегистрировали 13 сейсмособытий. Максимальная магнитуда толчков достигала 4,8, но в населённых пунктах их не почувствовали. В регионе сейчас активны шесть вулканов. Учёные допускают, что серия землетрясений могла повлиять на вулканическую активность и «разбудить» часть из них.

