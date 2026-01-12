Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали у Курил

Эпицентр находился под морским дном примерно в 214 километрах к северу от села Рейдово на острове Итуруп. Очаг залегал на глубине около 423 километров.
На Камчатке тоже продолжаются афтершоки: за последние сутки специалисты зарегистрировали 13 сейсмособытий. Максимальная магнитуда толчков достигала 4,8, но в населённых пунктах их не почувствовали. В регионе сейчас активны шесть вулканов. Учёные допускают, что серия землетрясений могла повлиять на вулканическую активность и «разбудить» часть из них.
