Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали у Курил

На Камчатке тоже продолжаются афтершоки: за последние сутки специалисты зарегистрировали 13 сейсмособытий. Максимальная магнитуда толчков достигала 4,8, но в населённых пунктах их не почувствовали. В регионе сейчас активны шесть вулканов. Учёные допускают, что серия землетрясений могла повлиять на вулканическую активность и «разбудить» часть из них.