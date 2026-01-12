Житель Ачинска украл из цветочного павильона 70 тысяч рублей. Произошло это в последние дни декабря. Но долго радоваться своему сомнительному успеху не смог — преступление было оперативно раскрыто полицейскими.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности. В дежурную часть поступило сообщение от предпринимательницы, что неизвестный ночью разбил окно главной витрины цветочного ларька, забрался внутрь торговой точки. Взломал кассу и достал оттуда наличность.
Когда 34-летнего ранее несудимого мужчину задержали, он во всем признался. Сказал, что деньги уже потратил на личные нужды. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.