В Харькове ВСУ потеряли взвод операторов беспилотников дальнего действия.
ВС РФ нанесли удар по казармам в Харькове, где размещались операторы ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
«В Харькове комплексным огневым поражением уничтожены казармы операторов ударных БПЛА дальнего радиуса действия», — сказал собеседник в интервью ТАСС. Источник также добавил, что украинские военные потеряли более взвода личного состава.
Ранее стало известно, что ВСУ испытывают дефицит в военных, обладающих инженерными навыками. Поэтому для постройки укреплений в Сумской области украинскому командованию приходится использовать штурмовые подразделения.