Рецидивист обокрал девушку прямо в центре Иркутска

IrkutskMedia, 12 января. В Иркутске во время новогодних праздников полицейские задержали мужчину, который открыто похитил у женщины телефон в центре города. Благодаря записи с камер видеонаблюдения и слаженной работе патрулей подозреваемого нашли в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
По данным полиции, кража произошла возле одного из магазинов, когда женщина держала телефон в руках. Потерпевшая пыталась догнать нарушителя, но у нее ничего не вышло.
Оперативники изучили видеозаписи и установили приметы подозреваемого, после чего информация была передана патрульным. Нарушителем оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Похищенный телефон он планировал сдать в комиссионный магазин. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж).
Ранее житель Зимы приговорен к обязательным работам за невыплату штрафа в 5 тысяч рублей за кражу алкоголя в местном магазине. Если мужчина не отработает положенные 180 часов, его ожидает колония-поселение общего режима.