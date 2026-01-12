Рецидивист обокрал девушку прямо в центре Иркутска

IrkutskMedia, 12 января. В Иркутске во время новогодних праздников полицейские задержали мужчину, который открыто похитил у женщины телефон в центре города. Благодаря записи с камер видеонаблюдения и слаженной работе патрулей подозреваемого нашли в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.