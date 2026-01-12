Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ заставили штурмовиков возводить укрепления в Сумской области

Украинское командование вынуждено в экстренном порядке организовывать защитные укрепления в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

В инженерных полках ВСУ в Сумской области наблюдается острая нехватка личного состава, из-за чего для оперативного возведения оборонительных сооружений привлекаются пехотные подразделения и штурмовики. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Украинское командование вынуждено в экстренном порядке организовывать защитные укрепления. В связи с недостатком инженеров в инженерных полках используются обычные пехотные части и штурмовики, уточнил источник агентства.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ из-за больших потерь выводит расчеты 411-го полка беспилотных систем из Сумской области.