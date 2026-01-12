В инженерных полках ВСУ в Сумской области наблюдается острая нехватка личного состава, из-за чего для оперативного возведения оборонительных сооружений привлекаются пехотные подразделения и штурмовики. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Украинское командование вынуждено в экстренном порядке организовывать защитные укрепления. В связи с недостатком инженеров в инженерных полках используются обычные пехотные части и штурмовики, уточнил источник агентства.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ из-за больших потерь выводит расчеты 411-го полка беспилотных систем из Сумской области.