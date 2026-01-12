Ричмонд
Прокуратура и СК отказались комментировать смертельную аварию под Красноярском

Прокурора Октябрьского района Красноярска обвинили в смертельном ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Силовики отказались комментировать аварию на трассе под Красноярском, в которой погибла 23-летняя студентка-медик.

Напомним, что трагедия случилась вечером 26 декабря. Как пишет «Проспект Мира», тогда прокурор Октябрьского района Василий Федорин не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в «Тойоту». Сотрудник надзорного ведомства и девушка, несмотря на усилия врачей, скончались. Водитель иномарки выжил — у него сломано два ребра и сотрясение.

Знакомые погибшей в разговоре с журналистами со ссылкой на очевидцев говорят, что прокурор якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. В день аварии погибшая студентка должна была улететь в Таиланд, где ее ждали родные.

Спустя две с половиной недели после смертельного ДТП журналисты снова обратились в прокуратуру и Следственный комитет. Однако силовики отказались комментировать случившееся.

Погибшую студентку похоронили 30 декабря.