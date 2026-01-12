Прокуратура и СК отказались комментировать смертельную аварию под Красноярском

Напомним, что трагедия случилась вечером 26 декабря. Как пишет «Проспект Мира», тогда прокурор Октябрьского района Василий Федорин не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в «Тойоту». Сотрудник надзорного ведомства и девушка, несмотря на усилия врачей, скончались. Водитель иномарки выжил — у него сломано два ребра и сотрясение.