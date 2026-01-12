В Мурманской области утекло 80 тонн бензина АИ-95

В МЧС сообщили, что подача топлива была оперативно остановлена. Разлившиеся нефтепродукты локализованы в улавливающих сооружениях. В ночь на понедельник проведены подготовительные мероприятия по откачке нефтепродуктов и загрязненного снега для их последующей утилизации. Для ликвидации последствий разлива на место происшествия прибыли специалисты экологической организации «Экоспас», уточнили в министерстве.