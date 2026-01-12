В Мурманской области утекло 80 тонн бензина АИ-95

После обнаружения ЧП подача топлива была оперативно прекращена.
В Оленегорске Мурманской области накануне вечером на территории нефтебазы из резервуара с нарушенной герметичностью произошла утечка порядка 80 тонн бензина. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
«На территории нефтебазы произошло нарушение герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина. В результате в пределах площадки произошло вытекание около 80 тонн бензина марки АИ-95», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Мурманской области.
В МЧС сообщили, что подача топлива была оперативно остановлена. Разлившиеся нефтепродукты локализованы в улавливающих сооружениях. В ночь на понедельник проведены подготовительные мероприятия по откачке нефтепродуктов и загрязненного снега для их последующей утилизации. Для ликвидации последствий разлива на место происшествия прибыли специалисты экологической организации «Экоспас», уточнили в министерстве.