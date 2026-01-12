Обнародовано, что экс-глава «Локомотива» фигурирует в деле о заказных убийствах

По версии следствия, Липатов действовал не один. Установлено его возможное взаимодействие с бывшим сотрудником МВД Алексеем Чеботаревым, экс-военнослужащим Павлом Христевым, бывшим сотрудником 5-го отдела РУОП Леонидом Ракогоном, а также с Олегом Михалевым. Следствие считает, что указанная группа получила денежное вознаграждение за организацию убийства директора юридической фирмы «Инюрконсалт» и советника главы Министерства путей сообщения России Александра Фоминова.