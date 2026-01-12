Обнародовано, что экс-глава «Локомотива» фигурирует в деле о заказных убийствах

Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов оказался связан с уголовным делом о заказных убийствах миллиардера Валерия Цимбаева. Это следует из материалов расследования, с которыми ознакомилось ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в рамках данного уголовного дела. В числе фигурантов указаны Сергей Липатов, Олег Рамазанов и Валерий Цимбаев. Расследование продолжается, процессуальные решения в отношении подозреваемых принимаются в установленном порядке.
По версии следствия, Липатов действовал не один. Установлено его возможное взаимодействие с бывшим сотрудником МВД Алексеем Чеботаревым, экс-военнослужащим Павлом Христевым, бывшим сотрудником 5-го отдела РУОП Леонидом Ракогоном, а также с Олегом Михалевым. Следствие считает, что указанная группа получила денежное вознаграждение за организацию убийства директора юридической фирмы «Инюрконсалт» и советника главы Министерства путей сообщения России Александра Фоминова.
Сергей Липатов ранее занимал ряд заметных постов в бизнесе и спорте. Помимо работы в руководстве «Локомотива», он возглавлял совет директоров компании «Транстелеком», а также являлся совладельцем Межтрастбанка. Материалы дела указывают, что его деловая и административная деятельность стала предметом внимания следственных органов в рамках расследования тяжких преступлений.
