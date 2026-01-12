В Мурманской области произошел разлив около 80 тонн бензина

На нефтебазе в мурманском Оленегорске произошел разлив около 80 тонн бензина из-за нарушения герметичности одного из резервуаров, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
В ведомстве уточнили, что информация о случившемся поступила накануне вечером.
«На территории нефтебазы по адресу: Промышленный проезд, дом 11 произошло нарушение герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина. В результате в пределах площадки произошло вытекание около 80 тонн бензина марки АИ-95», — отметили в управлении МЧС.
Подачу топлива оперативно прекратили, вылившийся бензин находится в улавливающих сооружениях и ночью велась подготовка для его откачки в целях дальнейшей утилизации, уточнили в спасательном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области маневровый локомотив столкнулся с головной частью грузового поезда с мазутом, в результате чего с рельсов сошли вагоны и произошел разлив нефтепродуктов.