Экс-главу совета директоров ФК «Локомотив» обвинили в организации убийств

По версии следствия, Липатов действовал в сговоре с группой лиц, в том числе бывшими сотрудниками правоохранительных органов, и передал им деньги за организацию расправы над директором юридической фирмы «Инюрконсалт» и советником главы Министерства путей сообщения Александром Фоминовым, передает ТАСС.