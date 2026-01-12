Ричмонд
Экс-главу совета директоров ФК «Локомотив» обвинили в организации убийств

Бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов стал фигурантом уголовного дела, связанного с миллиардером и крупным владельцем коммерческой недвижимости в Москве Валерием Цимбаевым.

По версии следствия, Липатов действовал в сговоре с группой лиц, в том числе бывшими сотрудниками правоохранительных органов, и передал им деньги за организацию расправы над директором юридической фирмы «Инюрконсалт» и советником главы Министерства путей сообщения Александром Фоминовым, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что генпрокуратура требует изъять многомиллионное имущество экс-следователя Андрея Жирютина, обвиняемого в фальсификации уголовного дела в отношении совладельцев компании Merlion. Бизнесменов обвиняли в поджоге дома и покушении на убийство, но оказалось, что дело сфабриковали следователи. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого запутанного дела.