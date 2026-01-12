В Самаре закрыто громкое уголовное дело против священника Владислава Лазаря

В Самаре прекращено уголовное преследование в отношении иерея Владислава Лазаря — клирика храма Успения Пресвятой Богородицы, отца нескольких детей. Дело, вызвавшее широкий общественный резонанс, рассматривалось почти год.
Основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление несовершеннолетней девушки. По версии следствия, знакомство произошло во время церковного общения, после чего, как утверждалось, стороны дважды встречались наедине в одной из гостиниц города. Эти эпизоды легли в основу обвинений по тяжким статьям.
Сам священник с момента задержания отвергал выдвинутые против него обвинения. Он настаивал, что отношения носили добровольный характер и что ему не была известна информация о возрасте заявительницы. На момент событий Лазарь совмещал служение в храме с педагогической деятельностью.
Задержание фигуранта в конце января привлекло внимание общественности: обсуждение шло среди прихожан, родителей школьников и коллег по месту работы. Первоначально суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, однако позднее она была изменена на домашний арест.
Как сообщил адвокат Игорь Зыряев, по итогам разбирательства за его подзащитным официально закреплено право на реабилитацию. Это открывает возможность для подачи требований о возмещении вреда, причинённого уголовным преследованием. Об этом ранее сообщил портал 63.ru.