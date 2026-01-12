Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Иркутской области

На момент прибытия пожарных из квартир на первом и втором этажах шёл густой дым. Семь человек эвакуировались самостоятельно, ещё двое были спасены звеном газодымозащитной службы. В горящей квартире были обнаружены тела 29-летнего мужчины и 36-летней женщины.