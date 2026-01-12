Ричмонд
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Иркутской области

В Иркутской области произошёл пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли двое людей.

В Иркутской области произошёл пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли двое людей. Как сообщает Главное управление МЧС по региону, инцидент случился утром в понедельник в городе Железногорск-Илимский.

На момент прибытия пожарных из квартир на первом и втором этажах шёл густой дым. Семь человек эвакуировались самостоятельно, ещё двое были спасены звеном газодымозащитной службы. В горящей квартире были обнаружены тела 29-летнего мужчины и 36-летней женщины.

По предварительным данным дознавателей, причиной пожара стала неосторожность при курении. Огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 54 квадратных метра.

