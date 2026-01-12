Следователи не смогли допросить бывшую жену и сына Усольцева

«Потерпевшими по делу семьи Усольцевых считаются сын Ирины от первого брака, а также две дочери Сергея Усольцева от первого брака. Они допрошены. У Сергея Усольцевы был еще второй брак, в котором родился сын, но их точное местонахождение неизвестно. Вроде как они находятся за границей. Поэтому допросить их не представляется возможным», — сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Арбузова.
По данным ведомства, конфликтов в семье не было.
Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их 5-летняя дочь отправились в самостоятельный пеший поход в Партизанском районе 28 сентября прошлого года, после того как запланированный групповой выход был отменен из-за плохой погоды. Последний раз их видели в тот же день на подходе к горе Буратинка. На связь семья больше не выходила. Активные поиски с привлечением спецслужб и волонтеров велись в сложных погодных условиях до середины октября, а затем эпизодически возобновлялись в ноябре, но так и не увенчались успехом. Расследование уголовного дела продолжается.