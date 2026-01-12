Выжженная кожа и реанимация: Врач чуть не убил москвичку с депрессией, назначив ей новый препарат

В результате этого инцидента Анна провела две недели в интенсивной терапии. Последствия оказались чудовищными: её тело и лицо покрылись рубцами, а полное отторжение ногтевых пластин произошло как на руках, так и на ногах. Врачи констатировали, что ей невероятно повезло выжить. Конфликт с частной клиникой был урегулирован во внесудебном порядке, и Анна не имеет к ним дальнейших претензий.