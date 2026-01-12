Выжженная кожа и реанимация: Врач чуть не убил москвичку с депрессией, назначив ей новый препарат

Анна долгое время (шесть лет) боролась с депрессивными состояниями и резкими скачками настроения, принимая стандартные антидепрессанты. Поскольку прежнее лечение давало лишь временное облегчение, она решила сменить специалиста. Новый психотерапевт поставил ей диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)» и назначил ламотриджин — медикамент, который в основном применяется для купирования приступов при эпилепсии или стабилизации настроения при биполярном расстройстве.
Поначалу Анна почувствовала улучшение. Однако эйфория быстро сменилась кошмаром: на теле начала стремительно развиваться обширная сыпь. При температуре, достигавшей 40 градусов, её экстренно госпитализировали с предварительным диагнозом «корь». После детального обследования выяснилось, что у пациентки развился Синдром Лайела — одна из самых редких и катастрофических форм лекарственной аллергии.
В результате этого инцидента Анна провела две недели в интенсивной терапии. Последствия оказались чудовищными: её тело и лицо покрылись рубцами, а полное отторжение ногтевых пластин произошло как на руках, так и на ногах. Врачи констатировали, что ей невероятно повезло выжить. Конфликт с частной клиникой был урегулирован во внесудебном порядке, и Анна не имеет к ним дальнейших претензий.
Ранее девятнадцатилетняя студентка Айн Роуз Херст умерла от тромбоза головного мозга в Великобритании. Как выяснилось, причиной трагедии мог стать прием оральных контрацептивов.
