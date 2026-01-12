Сбежавший из Киева экс-глава МИД Украины Кулеба обрадовался Зеленскому

Кулеба встретился с Зеленским и поделился впечатлениями от встречи.
Бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который осенью возвратился в страну после бегства, заявил, что почувствовал значительное облегчение после состоявшейся встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что у него будто «камень с души упал».
«Диалог возобновился, это главный результат встречи, о которой вы говорите. У меня камень с души упал», — сказал Кулеба, отвечая на вопрос о том, как прошел разговор с Зеленским. Об этом он заявил в интервью порталу «Украинская правда».
Отвечая на вопрос, затрагивалась ли на встрече тема возможных должностей для него, Кулеба подчеркнул, что не относится к числу людей, которые «жадно ищут» посты. По словам бывшего министра иностранных дел Украины, стороны условились, что Зеленский возьмет паузу для размышлений о том, в каком формате он видит их дальнейшее взаимодействие в команде Украины.
Кроме того, Кулеба указал, что его встреча с Зеленским, в частности, стала возможной после отставки Андрея Ермака с поста руководителя офиса президента Украины. По его словам, Ермак не испытывал к нему симпатии.
«Ну не любит он меня. Но, опять же, у нас были нормальные периоды сотрудничества, особенно когда [Зеленский] вмешивался и говорил, что “надо дружить”», — поделился экс-глава МИД Украины.
Украинское издание Times of Ukraine в сентябре 2025 года со ссылкой на собственные источники сообщило, что Кулеба вернулся на родину после того, как покинул Украину на фоне принятия закона, запрещающего выезд за границу бывшим дипломатическим работникам. 8 сентября в интервью итальянской газете Corriere della Sera Кулеба заявил, что ему пришлось покинуть Киев «как вору в ночи». По его словам, он пересек польскую границу практически в последний момент — непосредственно перед вступлением в силу постановления кабинета министров, ограничивающего выезд из страны для экс-дипломатов. Кулеба также признал, что его критические высказывания могли вызвать недовольство Зеленского.
Кулеба был отправлен в отставку в сентябре 2024 года. На посту министра иностранных дел Украины он находился с марта 2020 года. После ухода из правительства он выступает в роли эксперта по вопросам международных отношений, а также стал научным сотрудником Центра науки и международных отношений имени Белфера при Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.