Сбежавший из Киева экс-глава МИД Украины Кулеба обрадовался Зеленскому

Украинское издание Times of Ukraine в сентябре 2025 года со ссылкой на собственные источники сообщило, что Кулеба вернулся на родину после того, как покинул Украину на фоне принятия закона, запрещающего выезд за границу бывшим дипломатическим работникам. 8 сентября в интервью итальянской газете Corriere della Sera Кулеба заявил, что ему пришлось покинуть Киев «как вору в ночи». По его словам, он пересек польскую границу практически в последний момент — непосредственно перед вступлением в силу постановления кабинета министров, ограничивающего выезд из страны для экс-дипломатов. Кулеба также признал, что его критические высказывания могли вызвать недовольство Зеленского.