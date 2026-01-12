Ричмонд
Пять человеческих голов нашли подвешенными на веревках на пляже в Эквадоре

Полиция обнаружила пять человеческих голов на туристическом пляже в Эквадоре, они были подвешены на веревках, рядом с головами был установлен «предупреждающий знак».

Источник: Аргументы и факты

Правоохранители обнаружили на одном из туристических пляжей в Эквадоре, куда обычно приезжают для наблюдения за китами, пять человеческих голов, они были подвешены на веревках на деревянных столбах, материал из Daily Mail перевел aif.ru.

Уточняется, что рядом с останками был установлен «предупреждающий знак», направленный на предполагаемые вымогательства у рыбаков в порту Пуэрто-Лопес.

«Полицейский отчёт связывает инцидент с конфликтом между преступными группами. Сети торговли наркотиками, связанные с транснациональными картелями, активны в этом районе и используют рыбаков и их малые лодки для своей незаконной деятельности», — говорится в материале.

По данным правоохранителей, на этом же пляже две недели назад расстреляли шесть человек, в том числе двухлетнего ребенка.

Автор материала подчеркивает, что 2025 год стал самым насильственным в истории Эквадора. По официальным данным, было зарегистрировано более 9 000 убийств, что превзошло рекорд 2023 года, тогда убили 8 248 человек.

Ранее американцу предъявили почти 500 обвинений за воровство трупов из могил.