Десятки семей остались без Нового года на турбазе под Самарой

Вместо ожидаемого праздничного отдыха гости турбазы в Самарской области встретили бой курантов в промерзших коттеджах, оставшихся без электричества, водоснабжения и отопления. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Так, спустя несколько часов после наступления полуночи отдыхающие в спешке собирали вещи и покидали базу — Новый год им пришлось встречать при свете фонариков и в теплой верхней одежде.

За трехдневное пребывание каждая семья заплатила свыше 100 тысяч рублей. В рекламных обещаниях фигурировали комфорт, баня и бассейн, однако в реальности отдыхающих ждали неработающие коммуникации, уличные туалеты и грызуны в домиках.

После требований вернуть деньги гостям сначала заявили, что ситуацию исправят, а затем попросту отключили электричество и потребовали покинуть территорию. Утром 1 января база оказалась пустой, при этом никакой компенсации за сорванный праздник люди не получили.

Несмотря на резонанс, владельцы турбазы продолжают принимать новые заказы и настаивают, что проблем не существует. В то же время пострадавшие утверждают, что подобные инциденты происходят здесь регулярно, а собственники комплекса уже давно фигурируют в конфликтах и судебных разбирательствах.

В настоящее время обманутые семьи готовят коллективный иск: утраченный праздник вернуть нельзя, но вернуть уплаченные деньги они намерены в любом случае, передает телеканал.

До этого российские туристы столкнулись с проблемами в Египте, когда их премиальный отель оказался занят под международную конференцию по гуманитарным вопросам сектора Газа. Их переселили в более дешевый отель, хотя их тур стоимостью 350 тысяч рублей на двоих включал проживание в Rixos Premium Alamein 5.

