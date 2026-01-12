Десятки семей остались без Нового года на турбазе под Самарой

До этого российские туристы столкнулись с проблемами в Египте, когда их премиальный отель оказался занят под международную конференцию по гуманитарным вопросам сектора Газа. Их переселили в более дешевый отель, хотя их тур стоимостью 350 тысяч рублей на двоих включал проживание в Rixos Premium Alamein 5.