МВД: схема легализации иностранцев через петербургский вуз принесла 40 млн рублей

По данным следствия, с января 2020 года по ноябрь 2024 года они предлагали иностранцам продлить срок пребывания в РФ через оформление учебных виз без реального обучения и незаконную постановку на миграционный учет. По этой схеме легализовали 501 гражданина дальнего и ближнего зарубежья.