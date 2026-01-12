В Самаре тушат крупный пожар на улице Товарной

В Кировском районе Самары местные жители сообщили о крупном пожаре. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
— О пожаре сообщили в 07:12 в понедельник, 12 января. На улице Товарной, 19 загорелась баня. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, — отметили в сообщении.
О причинах возгорания пока ничего неизвестно. По словам очевидцев, пожар пытаются потушить уже несколько часов. Для ликвидации возгорания привлекли 10 единиц техники и 38 сотрудников ведомства. Напомним, также недавно произошел пожар в Красноглинском районе. В поселке Управленческий загорелись конюшни.