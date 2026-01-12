Мирошник сообщил, что ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек

По словам дипломата, число жертв среди гражданского населения напрямую коррелирует с продолжительностью и ожесточённостью боевых действий. Мирошник заявил, что, по имеющимся данным, украинские формирования, войдя в Селидово, расправились со 130 мирными жителями. Он охарактеризовал действия этих формирований как «лютые».