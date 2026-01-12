По словам дипломата, число жертв среди гражданского населения напрямую коррелирует с продолжительностью и ожесточённостью боевых действий. Мирошник заявил, что, по имеющимся данным, украинские формирования, войдя в Селидово, расправились со 130 мирными жителями. Он охарактеризовал действия этих формирований как «лютые».
Кроме того, Мирошник отметил, что значительное число людей покинуло прифронтовые зоны, спасаясь от зверств ВСУ. В настоящее время ведётся работа по установлению точного количества выживших в этих районах.
Ранее в Воронеже рассказали о женщине, погибшей в результате атаки украинских дронов. Ею оказалась 42-летняя Дина Дубинина, работавшая педагогом русского языка и литературы.
