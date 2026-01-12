Ричмонд
Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии частично обесточен город Саки и пять сел Сакского района, сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«Аварийное отключение. Город Саки (частично), Сакской район: Вершинное, Трудовое, Митяево, Лесновка, Шелковичное», — говорится в сообщении.

Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.

В воскресенье в Феодосии штормовой ветер повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.

К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего было зафиксировано 24 происшествия.