Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии

«Аварийное отключение. Город Саки (частично), Сакской район: Вершинное, Трудовое, Митяево, Лесновка, Шелковичное», — говорится в сообщении.
Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
В воскресенье в Феодосии штормовой ветер повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.
К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего было зафиксировано 24 происшествия.