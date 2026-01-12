Экс-главу совета директоров ФК «Локомотив» обвинили в организации заказных убийств

Следственные органы полагают, что Липатов действовал в составе группы, вступив в предварительный сговор с несколькими лицами, среди которых были бывшие сотрудники правоохранительных органов. По данным следствия, он передал им денежные средства за совершение расправы над директором юридической фирмы «Инюрконсалт» и советником главы Министерства путей сообщения Александром Фоминовым. Помимо работы на руководящей должности в ФК «Локомотив», Липатов возглавлял совет директоров компании «Транстелеком», а также входил в число совладельцев Межтрастбанка.