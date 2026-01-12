Экс-главу совета директоров ФК «Локомотив» обвинили в организации заказных убийств

Липатов ранее являлся председателем совета директоров в ФК «Локомотив» (архивное фото).
Экс-председатель совета директоров футбольного клуба (ФК) «Локомотив» Сергей Липатов фигурирует в уголовном деле о заказных убийствах, в рамках которого обвинения предъявлены миллиардеру и одному из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Москве Валерию Цимбаеву.
«Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования по данному уголовному делу в отношении фигурантов уголовного дела, а именно Липатова С. В, Рамазанова О. Д., Цимбаева В. М.», — сказано в документе. Его содержание приводит ТАСС.
Следственные органы полагают, что Липатов действовал в составе группы, вступив в предварительный сговор с несколькими лицами, среди которых были бывшие сотрудники правоохранительных органов. По данным следствия, он передал им денежные средства за совершение расправы над директором юридической фирмы «Инюрконсалт» и советником главы Министерства путей сообщения Александром Фоминовым. Помимо работы на руководящей должности в ФК «Локомотив», Липатов возглавлял совет директоров компании «Транстелеком», а также входил в число совладельцев Межтрастбанка.
Ранее Цимбаев стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Оно связано с событиями 2003 года. По данным правоохранительных органов, покушение должно было быть совершено на Ревзина, однако преступление не довели до конца. Сам Цимбаев свою вину отрицает.