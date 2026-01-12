Shot: Москвичка попала в реанимацию из-за таблеток от биполярного расстройства

Москвичка оказалась в реанимации после приема таблеток от биполярного расстройства, которые ей прописал врач частной клиники. Об этом в понедельник, 12 января, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, у девушки произошло отслоение ногтей на руках и ногах и остались множественные рубцы после кожной сыпи, включая область лица. У нее также зафиксировали повреждение роговицы глаза.
Врачи поставили пациентке диагноз «синдром Лайелла» — редкую и крайне тяжелую форму аллергической реакции, развившуюся на фоне приема лекарственного препарата.
По словам пострадавшей, на протяжении шести лет она испытывала депрессивные состояния и резкие перепады настроения, из-за чего регулярно принимала антидепрессанты. Поскольку эффект от терапии был кратковременным, она решила сменить психотерапевта. Новый специалист диагностировал выраженный невроз и назначил ламотриджин — препарат, применяемый при биполярных расстройствах и эпилепсии, уточняется в публикации.
