Shot: Москвичка попала в реанимацию из-за таблеток от биполярного расстройства

По словам пострадавшей, на протяжении шести лет она испытывала депрессивные состояния и резкие перепады настроения, из-за чего регулярно принимала антидепрессанты. Поскольку эффект от терапии был кратковременным, она решила сменить психотерапевта. Новый специалист диагностировал выраженный невроз и назначил ламотриджин — препарат, применяемый при биполярных расстройствах и эпилепсии, уточняется в публикации.