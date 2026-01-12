Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Москвичка попала в реанимацию из-за таблеток от биполярного расстройства

Москвичка оказалась в реанимации после приема таблеток от биполярного расстройства, которые ей прописал врач частной клиники. Об этом в понедельник, 12 января, сообщил Telegram-канал Shot.

Москвичка оказалась в реанимации после приема таблеток от биполярного расстройства, которые ей прописал врач частной клиники. Об этом в понедельник, 12 января, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, у девушки произошло отслоение ногтей на руках и ногах и остались множественные рубцы после кожной сыпи, включая область лица. У нее также зафиксировали повреждение роговицы глаза.

Врачи поставили пациентке диагноз «синдром Лайелла» — редкую и крайне тяжелую форму аллергической реакции, развившуюся на фоне приема лекарственного препарата.

По словам пострадавшей, на протяжении шести лет она испытывала депрессивные состояния и резкие перепады настроения, из-за чего регулярно принимала антидепрессанты. Поскольку эффект от терапии был кратковременным, она решила сменить психотерапевта. Новый специалист диагностировал выраженный невроз и назначил ламотриджин — препарат, применяемый при биполярных расстройствах и эпилепсии, уточняется в публикации.

Ранее в Москве скончалась 17-летняя девушка спустя месяц после плановой пластической операции по коррекции челюсти в Институте косметологии и пластической хирургии. Согласно данным Росздравнадзора, во время медицинских манипуляций у пациентки началось обильное кровотечение, из-за чего операцию прервали.