В Тюмени отправили под арест бизнесмена из Омска — уничтожителя банкоматов ВТБ

Мужчина заранее предупредил банк, что будет хулиганить.
Предпринимателя из Омска, который в конце 2025 года из мести перерезал кабели на шести банкоматах банка ВТБ, приговорили к аресту. Информация содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU.
«Индивидуальный предприниматель перерезал кабель и антенны банкомата банка ВТБ, расположенного в ТРЦ “Клен”. До этого он совершил аналогичные действия в других торговых центрах. При этом мужчина заблаговременно выдвигал сотрудникам банка требования в грубой форме о намерении парализовать работу организации с целью достижения личных целей», — говорится в документе.
Как ранее писало агентство, известно, что хулиганство совершил 52-летний житель Омска. Он обратился в банк за справкой, но получил не тот документ, на который рассчитывал. Это вывело мужчину из себя и он «пошел войной» на шесть банкоматов.
В суде обвиняемый не признал своей вины заявляя, что она не доказана. При этом в деле имеется переписка мужчины с банком и другие подтверждающие материалы.
По итогу омича приговорили к 10 суткам ареста за мелкое хулиганство. На момент публикации материала он его уже отбыл.